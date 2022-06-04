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Mets vs. Dodgers: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/4/22

David Peterson takes the mound as the Mets look to beat the Dodgers for the first time this season.

By Kory Powell
/ new
MLB: Washington Nationals at New York Mets Wendell Cruz-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - LF
  6. Luis Guillorme - 2B
  7. Eduardo Escobar - 3B
  8. Nick Plummer - DH
  9. Patrick Mazeika - C

David Peterson - LHP

Dodgers lineup

  1. Mookie Betts - RF
  2. Freddie Freeman - 1B
  3. Trea Turner - SS
  4. Justin Turner - DH
  5. Chris Taylor - LF
  6. Hanser Alberto - 3B
  7. Cody Bellinger - CF
  8. Austin Barnes - C
  9. Gavin Lux - 2B

Walker Buehler - RHP

Broadcast info

First pitch: 10:10 PM ET
TV: SNY, MLB Network
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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