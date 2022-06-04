Mets vs. Dodgers: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/4/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - LF
- Luis Guillorme - 2B
- Eduardo Escobar - 3B
- Nick Plummer - DH
- Patrick Mazeika - C
David Peterson - LHP
Dodgers lineup
- Mookie Betts - RF
- Freddie Freeman - 1B
- Trea Turner - SS
- Justin Turner - DH
- Chris Taylor - LF
- Hanser Alberto - 3B
- Cody Bellinger - CF
- Austin Barnes - C
- Gavin Lux - 2B
Walker Buehler - RHP
Broadcast info
First pitch: 10:10 PM ET
TV: SNY, MLB Network
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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