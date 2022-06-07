Mets vs. Padres: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/7/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - LF
- Eduardo Escobar - 3B
- Luis Guillorme - 2B
- Nick Plummer - DH
- Patrick Mazeika - C
Taijuan Walker - RHP
Padres lineup
- Jurickson Profar - LF
- Jake Cronenworth - 2B
- Manny Machado - 3B
- Luke Voit - DH
- Eric Hosmer - 1B
- Nomar Mazara - RF
- Ha-Seong Kim - SS
- Trent Grisham - CF
- Austin Nola - C
Yu Darvish - RHP
Broadcast info
First pitch: 9:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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