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Mets vs. Padres: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/7/22

Taijuan Walker makes the start for the Mets as they look to win their fourth consecutive game.

By Chris McShane
/ new
New York Mets v Los Angeles Dodgers Photo by Katelyn Mulcahy/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - LF
  6. Eduardo Escobar - 3B
  7. Luis Guillorme - 2B
  8. Nick Plummer - DH
  9. Patrick Mazeika - C

Taijuan Walker - RHP

Padres lineup

  1. Jurickson Profar - LF
  2. Jake Cronenworth - 2B
  3. Manny Machado - 3B
  4. Luke Voit - DH
  5. Eric Hosmer - 1B
  6. Nomar Mazara - RF
  7. Ha-Seong Kim - SS
  8. Trent Grisham - CF
  9. Austin Nola - C

Yu Darvish - RHP

Broadcast info

First pitch: 9:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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