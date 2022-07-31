Mets vs. Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/31/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Jeff McNeil - 2B
- Tyler Naquin - RF
- Mark Canha - LF
- Luis Guillorme - 3B
- Patrick Mazeika - C
Taijuan Walker - RHP
Marlins lineup
- Joey Wendle - 2B
- Jesus Aguilar - DH
- Lewin Diaz - 1B
- Avisail Garcia - RF
- JJ Bleday - CF
- Miguel Rojas - SS
- Jesus Sanchez - LF
- Charles Leblanc - 3B
- Jacob Stallings - C
Pablo Lopez - RHP
Broadcast info
First pitch: 1:40pm ET
TV: PIX11
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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