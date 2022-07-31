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Mets vs. Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/31/22

Taijuan Walker goes for the sweep in Miami.

By Brian Salvatore
/ new
MLB: Game One-New York Mets at Chicago Cubs David Banks-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Pete Alonso - 1B
  4. Daniel Vogelbach - DH
  5. Jeff McNeil - 2B
  6. Tyler Naquin - RF
  7. Mark Canha - LF
  8. Luis Guillorme - 3B
  9. Patrick Mazeika - C

Taijuan Walker - RHP

Marlins lineup

  1. Joey Wendle - 2B
  2. Jesus Aguilar - DH
  3. Lewin Diaz - 1B
  4. Avisail Garcia - RF
  5. JJ Bleday - CF
  6. Miguel Rojas - SS
  7. Jesus Sanchez - LF
  8. Charles Leblanc - 3B
  9. Jacob Stallings - C

Pablo Lopez - RHP

Broadcast info

First pitch: 1:40pm ET
TV: PIX11
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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