Mets vs. Phillies: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/14/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Canha - LF
- Luis Guillorme - 3B
- Jeff McNeil - 2B
- James McCann - C
Chris Bassitt - RHP
Phillies lineup
- Bryson Stott - SS
- Rhys Hoskins - 1B
- Alec Bohm - 3B
- J.T. Realmuto - C
- Nick Castellanos - RF
- Darick Hall - DH
- Jean Segura - 2B
- Brandon Marsh - CF
- Matt Vierling - LF
Zack Wheeler - RHP
Broadcast info
First pitch: 1:40pm ET
TV: WPIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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