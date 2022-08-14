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Mets vs. Phillies: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/14/22

Chris Bassitt takes the mound of the rubber game agaisnt the Phillies.

By Lukas Vlahos
/ new
Cincinnati Reds v New York Mets Photo by Mike Stobe/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Mark Canha - LF
  7. Luis Guillorme - 3B
  8. Jeff McNeil - 2B
  9. James McCann - C

Chris Bassitt - RHP

Phillies lineup

  1. Bryson Stott - SS
  2. Rhys Hoskins - 1B
  3. Alec Bohm - 3B
  4. J.T. Realmuto - C
  5. Nick Castellanos - RF
  6. Darick Hall - DH
  7. Jean Segura - 2B
  8. Brandon Marsh - CF
  9. Matt Vierling - LF

Zack Wheeler - RHP

Broadcast info

First pitch: 1:40pm ET
TV: WPIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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