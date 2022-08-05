Mets vs. Braves: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/5/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Jeff McNeil - 2B
- Tyler Naquin - LF
- Luis Guillermo - 3B
- Tomas Nido - C
Taijuan Walker - RHP
Braves lineup
- Ronald Acuna - RF
- Dansby Swanson - SS
- Matt Olson - 1B
- Austin Riley - 3B
- Eddie Rosario - LF
- Marcell Ozuna - DH
- William Contreras - C
- Orlando Arcia - 2B
- Michael Harris - CF
Ian Anderson - RHP
Broadcast info
First pitch: 7:10 PM ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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