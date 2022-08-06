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Mets vs. Braves: Game 1 Lineups, broadcast info, and open thread, 8/6/22

David Peterson takes the mound against new Brave Jake Odorizzi.

By Lukas Vlahos
/ new
New York Yankees v New York Mets Photo by Jim McIsaac/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Jeff McNeil - 2B
  7. Tyler Naquin - LF
  8. Luis Guillorme - 3B
  9. James McCann - C

David Peterson - LHP

Braves lineup

  1. Ronald Acuna - RF
  2. Dansby Swanson - SS
  3. Austin Riley - 3B
  4. Matt Olson - 1B
  5. Travis d’Arnaud - DH
  6. Robbie Grossman - LF
  7. William Contreras - C
  8. Orlando Arcia - 2B
  9. Michael Harris - CF

Jake Odorizzi - RHP

Broadcast info

First pitch: 1:10 PM ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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