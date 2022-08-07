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Mets vs. Braves: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/7/22

Jacob deGrom takes the mound the day after Max Scherzer had a brilliant start against Atlanta.

By Chris McShane
/ new
MLB: Atlanta Braves at New York Mets Brad Penner-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Jeff McNeil - 2B
  7. Mark Canha - LF
  8. Luis Guillorme - 3B
  9. Tomas Nido - C

Jacob deGrom - RHP

Braves lineup

  1. Ronald Acuña - RF
  2. Dansby Swanson - SS
  3. Matt Olson - 1B
  4. Austin Riley - 3B
  5. Eddie Rosario - LF
  6. William Contreras - C
  7. Marcell Ozuna - DH
  8. Michael Harris - CF
  9. Ehire Adrianza - 2B

Spencer Strider - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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