Mets vs. Braves: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/7/22

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Jeff McNeil - 2B
- Mark Canha - LF
- Luis Guillorme - 3B
- Tomas Nido - C
Jacob deGrom - RHP
Braves lineup
- Ronald Acuña - RF
- Dansby Swanson - SS
- Matt Olson - 1B
- Austin Riley - 3B
- Eddie Rosario - LF
- William Contreras - C
- Marcell Ozuna - DH
- Michael Harris - CF
- Ehire Adrianza - 2B
Spencer Strider - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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