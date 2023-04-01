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Mets at Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/1/23

Tylor Megill makes his season debut in place of Justin Verlander.

By Linda Surovich
/ new
New York Mets v Washington Nationals Photo by G Fiume/Getty Images

Mets Lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Jeff McNeil - RF
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Mark Canha - LF
  7. Luis Guillorme - 2B
  8. Eduardo Escobar - 3B
  9. Omar Narvaez - C

Tylor Megill - RHP

Marlins Lineup

  1. Luis Arraez - 2B
  2. Jorge Soler - DH
  3. Garrett Cooper - 1B
  4. Jazz Chisholm - CF
  5. Bryan De La Cruz - LF
  6. Jean Segura - 3B
  7. Jesus Sanchez - RF
  8. Nick Fortes - C
  9. Joey Wendle - SS

Edward Cabrera - RHP

Broadcast Info

First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, 1050 ESPN Deportes

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