Mets Lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Jeff McNeil - RF
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Canha - LF
- Luis Guillorme - 2B
- Eduardo Escobar - 3B
- Omar Narvaez - C
Tylor Megill - RHP
Marlins Lineup
- Luis Arraez - 2B
- Jorge Soler - DH
- Garrett Cooper - 1B
- Jazz Chisholm - CF
- Bryan De La Cruz - LF
- Jean Segura - 3B
- Jesus Sanchez - RF
- Nick Fortes - C
- Joey Wendle - SS
Edward Cabrera - RHP
Broadcast Info
First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, 1050 ESPN Deportes
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