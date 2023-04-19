Mets vs. Dodgers: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/19/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - LF
- Daniel Vogelbach - DH
- Brett Baty - 3B
- Francisco Álvarez - C
- Luis Guillorme - 2B
Max Scherzer - RHP
Dodgers lineup
- James Outman - CF
- Freddie Freeman - 1B
- J.D. Martinez - DH
- Max Muncy - 3B
- Jason Heyward - RF
- Miguel Vargas - 2B
- David Peralta - LF
- Luke Williams - SS
- Austin Wynns - C
Noah Syndergaard - RHP
Broadcast info
First pitch: 3:10pm ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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