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Mets vs. Dodgers: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/19/23

Max Scherzer takes the mound for the Mets in LA in the rubber game of this three-game series, facing off against Noah Syndergaard, who is pitching against the Mets for the first time since leaving Queens.

By Allison McCague
/ new
MLB: New York Mets at Los Angeles Dodgers Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - LF
  6. Daniel Vogelbach - DH
  7. Brett Baty - 3B
  8. Francisco Álvarez - C
  9. Luis Guillorme - 2B

Max Scherzer - RHP

Dodgers lineup

  1. James Outman - CF
  2. Freddie Freeman - 1B
  3. J.D. Martinez - DH
  4. Max Muncy - 3B
  5. Jason Heyward - RF
  6. Miguel Vargas - 2B
  7. David Peralta - LF
  8. Luke Williams - SS
  9. Austin Wynns - C

Noah Syndergaard - RHP

Broadcast info

First pitch: 3:10pm ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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