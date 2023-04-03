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Mets at Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/3/23

The Mets travel to Milwaukee for the Brewers’ home opener.

By Brian Salvatore
/ new
New York Mets v Milwaukee Brewers Photo by John Fisher/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - 2B
  6. Mark Canha - LF
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Omar Narvaez - C
  9. Luis Guillorme - 3B

Carlos Carrasco - RHP

Brewers lineup

  1. Christian Yelich - LF
  2. Jesse Winker - DH
  3. Willy Adames - SS
  4. Rowdy Tellez - 1B
  5. William Contreras - C
  6. Garrett Mitchell - CF
  7. Brian Anderson - 3B
  8. Brice Turang - 2B
  9. Joey Wiemer - RF

Freddy Peralta - RHP

Broadcast info

First pitch: 2:10 PM EST
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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