Mets at Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/3/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - 2B
- Mark Canha - LF
- Daniel Vogelbach - DH
- Omar Narvaez - C
- Luis Guillorme - 3B
Carlos Carrasco - RHP
Brewers lineup
- Christian Yelich - LF
- Jesse Winker - DH
- Willy Adames - SS
- Rowdy Tellez - 1B
- William Contreras - C
- Garrett Mitchell - CF
- Brian Anderson - 3B
- Brice Turang - 2B
- Joey Wiemer - RF
Freddy Peralta - RHP
Broadcast info
First pitch: 2:10 PM EST
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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