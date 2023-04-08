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Mets vs. Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/8/23

Kodai Senga makes his Citi Field debut as the Mets host the Marlins this afternoon.

By Chris McShane
/ new
Miami Marlins v. New York Mets Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - DH
  5. Mark Canha - 1B
  6. Jeff McNeil - 2B
  7. Tommy Pham - LF
  8. Eduardo Escobar - 3B
  9. Tomas Nido - C

SP: Kodai Senga

Marlins lineup

  1. Jazz Chisholm - CF
  2. Garrett Cooper - 1B
  3. Luis Arraez - 2B
  4. Jorge Soler - DH
  5. Jean Segura - 3B
  6. Avisail Garcia - RF
  7. Bryan De La Cruz - LF
  8. Jacob Stallings - C
  9. Jon Berti - SS

SP: Trevor Rogers

Broadcast info

First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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