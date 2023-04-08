Mets vs. Marlins: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/8/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - DH
- Mark Canha - 1B
- Jeff McNeil - 2B
- Tommy Pham - LF
- Eduardo Escobar - 3B
- Tomas Nido - C
SP: Kodai Senga
Marlins lineup
- Jazz Chisholm - CF
- Garrett Cooper - 1B
- Luis Arraez - 2B
- Jorge Soler - DH
- Jean Segura - 3B
- Avisail Garcia - RF
- Bryan De La Cruz - LF
- Jacob Stallings - C
- Jon Berti - SS
SP: Trevor Rogers
Broadcast info
First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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