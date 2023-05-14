Mets at Nationals: Lineups, broadcast info, and open thread, 05/14/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - DH
- Jeff McNeil - 2B
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Brett Baty - 3B
- Starling Marte - RF
- Mark Canha - LF
- Tommy Pham - CF
- Francisco Alvarez - C
Max Scherzer - RHP
Nationals lineup
- Lane Thomas - RF
- Luis Garcia - 2B
- Joey Meneses - DH
- Jeimer Candelario - 3B
- Jake Alu - LF
- Dominic Smith - 1B
- Alex Call - CF
- CJ Abrams - SS
- Riley Adams - C
Jake Irvin - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:35 P.M. ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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