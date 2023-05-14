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Mets at Nationals: Lineups, broadcast info, and open thread, 05/14/23

Max Scherzer hopes to improve on his post-suspension performance.

By Brian Salvatore
/ new
New York Mets v Detroit Tigers - Game Two Photo by Mark Cunningham/MLB Photos via Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - DH
  2. Jeff McNeil - 2B
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Brett Baty - 3B
  6. Starling Marte - RF
  7. Mark Canha - LF
  8. Tommy Pham - CF
  9. Francisco Alvarez - C

Max Scherzer - RHP

Nationals lineup

  1. Lane Thomas - RF
  2. Luis Garcia - 2B
  3. Joey Meneses - DH
  4. Jeimer Candelario - 3B
  5. Jake Alu - LF
  6. Dominic Smith - 1B
  7. Alex Call - CF
  8. CJ Abrams - SS
  9. Riley Adams - C

Jake Irvin - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:35 P.M. ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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