Mets vs. Guardians: Lineups, broadcast info, and open thread, 5/21/23 - Game 2

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Jeff McNeil - 2B
- Pete Alonso - 1B
- Brett Baty - 3B
- Mark Canha - RF
- Mark Vientos - DH
- Tommy Pham - LF
- Francisco Álvarez - C
Justin Verlander - RHP
Guardians lineup
- Steven Kwan - LF
- Amed Rosario - DH
- Jose Ramirez - 3B
- Josh Naylor - 1B
- Andres Gimenez - 2B
- Gabriel Arias - SS
- Will Brennan - RF
- Myles Straw - CF
- Cam Gallagher - C
Shane Bieber - RHP
Broadcast info
First pitch: 7:10 EST
TV: ESPN
Radio: WCBS 880, 92.7 WQBU (Spanish)
Loading comments...