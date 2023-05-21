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Mets vs. Guardians: Lineups, broadcast info, and open thread, 5/21/23 - Game 2

Justin Verlander looks to lead the Mets to a doubleheader and series sweep.

By Michael Drago
/ new
MLB: Cleveland Guardians at New York Mets Brad Penner-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Jeff McNeil - 2B
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Brett Baty - 3B
  6. Mark Canha - RF
  7. Mark Vientos - DH
  8. Tommy Pham - LF
  9. Francisco Álvarez - C

Justin Verlander - RHP

Guardians lineup

  1. Steven Kwan - LF
  2. Amed Rosario - DH
  3. Jose Ramirez - 3B
  4. Josh Naylor - 1B
  5. Andres Gimenez - 2B
  6. Gabriel Arias - SS
  7. Will Brennan - RF
  8. Myles Straw - CF
  9. Cam Gallagher - C

Shane Bieber - RHP

Broadcast info

First pitch: 7:10 EST
TV: ESPN
Radio: WCBS 880, 92.7 WQBU (Spanish)

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