Mets vs. Tigers (Game 2): Lineups, broadcast info, and open thread, 05/03/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Jeff McNeil - RF
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Canha - LF
- Brett Baty - 3B
- Luis Guillorme - 2B
- Francisco Alvarez - C
Max Scherzer - RHP
Tigers lineup
- Zach McKinstry - 2B
- Riley Greene - CF
- Javier Baez - SS
- Nick Maton - 3B
- Spencer Torkelson - 1B
- Akil Baddoo - LF
- Matt Vierling - RF
- Eric Haase - C
- Andy Ibanez - DH
Michael Lorenzen - RHP
Broadcast info
First pitch: 6:40 ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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