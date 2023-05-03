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Mets vs. Tigers (Game 2): Lineups, broadcast info, and open thread, 05/03/23

Max Scherzer makes his return to the mound in the second game of a doubleheader against the Tigers.

By Kory Powell
/ new
MLB: New York Mets at Los Angeles Dodgers Kirby Lee-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Jeff McNeil - RF
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Mark Canha - LF
  7. Brett Baty - 3B
  8. Luis Guillorme - 2B
  9. Francisco Alvarez - C

Max Scherzer - RHP

Tigers lineup

  1. Zach McKinstry - 2B
  2. Riley Greene - CF
  3. Javier Baez - SS
  4. Nick Maton - 3B
  5. Spencer Torkelson - 1B
  6. Akil Baddoo - LF
  7. Matt Vierling - RF
  8. Eric Haase - C
  9. Andy Ibanez - DH

Michael Lorenzen - RHP

Broadcast info

First pitch: 6:40 ET

TV: SNY

Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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