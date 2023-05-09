Mets at Reds: Lineups, broadcast info, and open thread, 5/9/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Jeff McNeil - 2B
- Pete Alonso - 1B
- Brett Baty - 3B
- Starling Marte - RF
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Canha - LF
- Francisco Álvarez - C
David Peterson - LHP
Reds lineup
- Jonathan India - 2B
- TJ Friedl - CF
- Spencer Steer - 1B
- Jake Fraley - LF
- Tyler Stephenson - DH
- Nick Senzel - 3B
- Wil Myers - RF
- Kevin Newman - SS
- Luke Maile - C
Luke Weaver - RHP
Broadcast info
First pitch: 6:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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