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Mets at Reds: Lineups, broadcast info, and open thread, 5/9/23

If you came here expecting to chat about a Max Scherzer start, you get to chat about a David Peterson start instead.

By Chris McShane
/ new
New York Mets v Milwaukee Brewers
Not Max Scherzer
Photo by Patrick McDermott/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Jeff McNeil - 2B
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Brett Baty - 3B
  6. Starling Marte - RF
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Mark Canha - LF
  9. Francisco Álvarez - C

David Peterson - LHP

Reds lineup

  1. Jonathan India - 2B
  2. TJ Friedl - CF
  3. Spencer Steer - 1B
  4. Jake Fraley - LF
  5. Tyler Stephenson - DH
  6. Nick Senzel - 3B
  7. Wil Myers - RF
  8. Kevin Newman - SS
  9. Luke Maile - C

Luke Weaver - RHP

Broadcast info

First pitch: 6:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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