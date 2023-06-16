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Mets vs. Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/16/23

Tylor Megill gets the start on Pride Night at Citi Field

By Brian Salvatore
/ new
MLB: San Diego Padres at New York Mets John Jones-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Jeff McNeil - 2B
  4. Francisco Lindor - SS
  5. Brett Baty - 3B
  6. Tommy Pham - LF
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Mark Canha - 1B
  9. Omar Narvaez - C

Tylor Megill - RHP

Cardinals lineup

  1. Brendan Donovan - 2B
  2. Paul Goldschmidt - 1B
  3. Nolan Gorman - DH
  4. Nolan Arenado - 3B
  5. Willson Contreras - C
  6. Jordan Walker - LF
  7. Dylan Carlson - RF
  8. Paul DeJong - SS
  9. Tommy Edman - CF

Miles Mikolas - RHP

Broadcast info

First pitch: 7:10 EST
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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