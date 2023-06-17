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Mets vs. Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/17/23

Kodai Senga takes the mound as the Mets look to secure a series win over the Cardinals this Saturday afternoon.

By Thomas Henderson
/ new
MLB: JUN 04 Blue Jays at Mets Photo by Gregory Fisher/Icon Sportswire via Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Jeff McNeil - 2B
  4. Tommy Pham - LF
  5. Brett Baty - 3B
  6. Francisco Alvarez - C
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Mark Canha - 1B
  9. Luis Guillorme - SS

Kodai Senga - RHP

Cardinals lineup

  1. Brendan Donovan - 2B
  2. Paul Goldschmidt - 1B
  3. Nolan Arenado - 3B
  4. Willson Contreras - C
  5. Jordan Walker - LF
  6. Nolan Gorman - DH
  7. Dylan Carlson - RF
  8. Paul DeJong - SS
  9. Tommy Edman - CF

Adam Wainwright - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:10 PM EST
TV: WPIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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