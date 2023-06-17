Mets vs. Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/17/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Jeff McNeil - 2B
- Tommy Pham - LF
- Brett Baty - 3B
- Francisco Alvarez - C
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Canha - 1B
- Luis Guillorme - SS
Kodai Senga - RHP
Cardinals lineup
- Brendan Donovan - 2B
- Paul Goldschmidt - 1B
- Nolan Arenado - 3B
- Willson Contreras - C
- Jordan Walker - LF
- Nolan Gorman - DH
- Dylan Carlson - RF
- Paul DeJong - SS
- Tommy Edman - CF
Adam Wainwright - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:10 PM EST
TV: WPIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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