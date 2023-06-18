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Mets vs Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 06/18/23

Pete Alonso returns as the Mets look to take the rubber game

By Christian Romo
/ new
New York Mets v Atlanta Braves Photo by Kevin C. Cox/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Tommy Pham - DH
  6. Francisco Álvarez - C
  7. Jeff McNeil - 2B
  8. Eduardo Escobar - 3B
  9. Mark Canha - RF

Carlos Carrasco - SP

Cardinals lineup

  1. Brendan Donovan - 1B
  2. Paul Goldschmidt - DH
  3. Nolan Arenado - 3B
  4. Nolan Gorman - 2B
  5. Jordan Walker - LF
  6. Dylan Carlson - RF
  7. Paul DeJong - CF
  8. Andrew Knizner - C
  9. Tommy Edman - CF

Matthew Liberatore - SP

Broadcast info

First pitch: 1:40 ET

TV: PIX, MLB Network

Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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