Mets vs Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 06/18/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Tommy Pham - DH
- Francisco Álvarez - C
- Jeff McNeil - 2B
- Eduardo Escobar - 3B
- Mark Canha - RF
Carlos Carrasco - SP
Cardinals lineup
- Brendan Donovan - 1B
- Paul Goldschmidt - DH
- Nolan Arenado - 3B
- Nolan Gorman - 2B
- Jordan Walker - LF
- Dylan Carlson - RF
- Paul DeJong - CF
- Andrew Knizner - C
- Tommy Edman - CF
Matthew Liberatore - SP
Broadcast info
First pitch: 1:40 ET
TV: PIX, MLB Network
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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