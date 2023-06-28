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Mets vs. Brewers: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/28/23

The Mets will try to make it two in a row behind Kodai Senga.

By David Capobianco
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Milwaukee Brewers v New York Mets Photo by Jim McIsaac/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Starling Marte - RF
  3. Francisco Lidor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Tommy Pham - LF
  6. Francisco Álvarez - C
  7. Brett Baty - 3B
  8. Mark Canha - DH
  9. Danny Mendick - 2B

Kodai Senga - RHP

Brewers lineup

  1. Christian Yelich - LF
  2. William Contreras - C
  3. Rowdy Tellez - 1B
  4. Willy Adames - SS
  5. Jesse Winker - DH
  6. Owen Miller - 2B
  7. Brian Anderson - 3B
  8. Blake Perkins - RF
  9. Joey Wiemer - CF

Wade Miley - LHP

Broadcast info

First pitch: 7:10 PM EDT

TV: SNY

Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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