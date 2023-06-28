Mets vs. Brewers: Lineups, broadcast info, and open thread, 6/28/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Starling Marte - RF
- Francisco Lidor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Tommy Pham - LF
- Francisco Álvarez - C
- Brett Baty - 3B
- Mark Canha - DH
- Danny Mendick - 2B
Kodai Senga - RHP
Brewers lineup
- Christian Yelich - LF
- William Contreras - C
- Rowdy Tellez - 1B
- Willy Adames - SS
- Jesse Winker - DH
- Owen Miller - 2B
- Brian Anderson - 3B
- Blake Perkins - RF
- Joey Wiemer - CF
Wade Miley - LHP
Broadcast info
First pitch: 7:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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