 clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Mets vs. White Sox: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/20/23

[Checks notes] José Quintana is pitching?

By Brian Salvatore
/ new
New York Mets pitcher Jose Quintana pitching during spring training game Photo by Alejandra Villa Loarca/Newsday RM via Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Tommy Pham - LF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - 2B
  6. Francisco Alvarez - DH
  7. Brett Baty - 3B
  8. Mark Canha - RF
  9. Omar Narvaez - C

Jose Quintana - LHP

White Sox lineup

  1. Andrew Benintendi - LF
  2. Tim Anderson - SS
  3. Luis Robert - CF
  4. Eloy Jimenez - DH
  5. Jake Burger - 1B
  6. Yasmani Grandal - C
  7. Zach Remillard - 3B
  8. Oscar Colas - RF
  9. Elvis Andrus - 2B

Michael Kopech - RHP

Broadcast info

First pitch: 1:10 EST
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

More From Amazin' Avenue

Loading comments...