Mets vs. White Sox: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/20/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Tommy Pham - LF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - 2B
- Francisco Alvarez - DH
- Brett Baty - 3B
- Mark Canha - RF
- Omar Narvaez - C
Jose Quintana - LHP
White Sox lineup
- Andrew Benintendi - LF
- Tim Anderson - SS
- Luis Robert - CF
- Eloy Jimenez - DH
- Jake Burger - 1B
- Yasmani Grandal - C
- Zach Remillard - 3B
- Oscar Colas - RF
- Elvis Andrus - 2B
Michael Kopech - RHP
Broadcast info
First pitch: 1:10 EST
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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