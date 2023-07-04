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Mets vs. Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/4/23

The Mets start a road trip out west with Max Scherzer on the mound.

By Grace Carbone
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Milwaukee Brewers v New York Mets Photo by Jim McIsaac/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Tommy Pham - LF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - 2B
  6. Starling Marte - RF
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Francisco Alvarez - C
  9. Brett Baty - 3B

Max Scherzer - RHP

Diamondbacks lineup

  1. Geraldo Perdomo - 2B
  2. Jake McCarthy - RF
  3. Corbin Carroll - LF
  4. Christian Walker - 1B
  5. Lourdes Gurriel - DH
  6. Emmanuel Rivera - 3B
  7. Carson Kelly - C
  8. Nick Ahmed - SS
  9. Alek Thomas - CF

Zach Davies - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:10 ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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