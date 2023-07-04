Mets vs. Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/4/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Tommy Pham - LF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - 2B
- Starling Marte - RF
- Daniel Vogelbach - DH
- Francisco Alvarez - C
- Brett Baty - 3B
Max Scherzer - RHP
Diamondbacks lineup
- Geraldo Perdomo - 2B
- Jake McCarthy - RF
- Corbin Carroll - LF
- Christian Walker - 1B
- Lourdes Gurriel - DH
- Emmanuel Rivera - 3B
- Carson Kelly - C
- Nick Ahmed - SS
- Alek Thomas - CF
Zach Davies - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:10 ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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