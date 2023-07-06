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Mets at Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/6/23

The suddenly-hot Mets look to win their fifth-straight game and sweep the first-place Diamondbacks.

By Chris McShane
/ new
St. Louis Cardinals v New York Mets Photo by Rich Schultz/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Tommy Pham - LF
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Starling Marte - RF
  7. Jeff McNeil - 2B
  8. Francisco Alvarez - C
  9. Luis Guillorme - 3B

Carlos Carrasco - RHP

Diamondbacks lineup

  1. Geraldo Perdomo - SS
  2. Ketel Marte - 2B
  3. Corbin Carroll - LF
  4. Christian Walker - 1B
  5. Lourdes Gurriel - DH
  6. Emmanuel Rivera - 3B
  7. Dominic Fletcher - RF
  8. Gabriel Moreno - C
  9. Alek Thomas - CF

Ryne Nelson - RHP

Broadcast info

First pitch: 9:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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