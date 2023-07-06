Mets at Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 7/6/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Tommy Pham - LF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Starling Marte - RF
- Jeff McNeil - 2B
- Francisco Alvarez - C
- Luis Guillorme - 3B
Carlos Carrasco - RHP
Diamondbacks lineup
- Geraldo Perdomo - SS
- Ketel Marte - 2B
- Corbin Carroll - LF
- Christian Walker - 1B
- Lourdes Gurriel - DH
- Emmanuel Rivera - 3B
- Dominic Fletcher - RF
- Gabriel Moreno - C
- Alek Thomas - CF
Ryne Nelson - RHP
Broadcast info
First pitch: 9:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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