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Mets vs. Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 08/19/23

Kodai Senga looks to lead the Mets to a series victory over St. Louis

By Christian Romo
/ new
New York Mets v Kansas City Royals Photo by Ed Zurga/Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Jeff McNeil - 2B
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Daniel Vogelbach - DH
  6. Francisco Alvarez - C
  7. DJ Stewart - RF
  8. Danny Mendick - 3B
  9. Rafael Ortega - LF

Kodai Senga - RHP

Cardinals lineup

  1. Tommy Edman - 2B
  2. Paul Goldschmidt - 1B
  3. Nolan Arenado - 3B
  4. Willson Contreras - DH
  5. Tyler O’Neill - LF
  6. Alec Burleson - RF
  7. Andrew Knizner - C
  8. Richie Palacios - CF
  9. Masyn Winn - SS

Miles Mikolas - RHP

Broadcast info

First pitch: 7:15 ET
TV: PIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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