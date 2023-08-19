Mets vs. Cardinals: Lineups, broadcast info, and open thread, 08/19/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Jeff McNeil - 2B
- Pete Alonso - 1B
- Daniel Vogelbach - DH
- Francisco Alvarez - C
- DJ Stewart - RF
- Danny Mendick - 3B
- Rafael Ortega - LF
Kodai Senga - RHP
Cardinals lineup
- Tommy Edman - 2B
- Paul Goldschmidt - 1B
- Nolan Arenado - 3B
- Willson Contreras - DH
- Tyler O’Neill - LF
- Alec Burleson - RF
- Andrew Knizner - C
- Richie Palacios - CF
- Masyn Winn - SS
Miles Mikolas - RHP
Broadcast info
First pitch: 7:15 ET
TV: PIX
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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