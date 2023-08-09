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Mets vs. Cubs: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/9/23

David Peterson takes the mound in the rubber game against the Cubs.

By Kory Powell
/ new
MLB: Houston Astros at New York Mets Brad Penner-USA TODAY Sports

Cubs lineup

  1. Christopher Morel - DH
  2. Nico Hoerner - 2B
  3. Ian Happ - LF
  4. Cody Bellinger - CF
  5. Dansby Swanson - SS
  6. Seiya Suzuki - RF
  7. Jeimer Candelario - 3B
  8. Patrick Wisdom - 1B
  9. Miguel Amaya - C

Kyle Hendricks - RHP

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Alvarez - C
  3. Francisco Lindor - SS
  4. Pete Alonso - 1B
  5. Jeff McNeil - RF
  6. Abraham Almonte - DH
  7. Mark Vientos - 3B
  8. Jonathan Arauz - 2B
  9. Rafael Ortega - LF

David Peterson - LHP

Broadcast info

First pitch: 7:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050, Audacy

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