Mets vs. Cubs: Lineups, broadcast info, and open thread, 8/9/23

Cubs lineup
- Christopher Morel - DH
- Nico Hoerner - 2B
- Ian Happ - LF
- Cody Bellinger - CF
- Dansby Swanson - SS
- Seiya Suzuki - RF
- Jeimer Candelario - 3B
- Patrick Wisdom - 1B
- Miguel Amaya - C
Kyle Hendricks - RHP
Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Alvarez - C
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - RF
- Abraham Almonte - DH
- Mark Vientos - 3B
- Jonathan Arauz - 2B
- Rafael Ortega - LF
David Peterson - LHP
Broadcast info
First pitch: 7:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050, Audacy
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