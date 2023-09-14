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Mets vs. Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 9/14/23

Kodai Senga looks to secure the series win for the Mets against the Snakes.

By Brian Salvatore
/ new
MLB: Atlanta Braves at New York Mets Wendell Cruz-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - CF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Pete Alonso - 1B
  4. DJ Stewart - RF
  5. Jeff McNeil - 2B
  6. Francisco Alvarez - C
  7. Daniel Vogelbach - DH
  8. Mark Vientos - 3B
  9. Rafael Ortega - LF

Kodai Senga - RHP

Diamondbacks lineup

  1. Corbin Carroll - RF
  2. Ketel Marte - 2B
  3. Tommy Pham - LF
  4. Christian Walker - 1B
  5. Alek Thomas - CF
  6. Lourdes Gurriel - DH
  7. Gabriel Moreno - C
  8. Emmanuel Rivera - 3B
  9. Geraldo Perdomo - SS

Merrill Kelly - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:10pm ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050

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