Mets vs. Diamondbacks: Lineups, broadcast info, and open thread, 9/14/23

Mets lineup
- Brandon Nimmo - CF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- DJ Stewart - RF
- Jeff McNeil - 2B
- Francisco Alvarez - C
- Daniel Vogelbach - DH
- Mark Vientos - 3B
- Rafael Ortega - LF
Kodai Senga - RHP
Diamondbacks lineup
- Corbin Carroll - RF
- Ketel Marte - 2B
- Tommy Pham - LF
- Christian Walker - 1B
- Alek Thomas - CF
- Lourdes Gurriel - DH
- Gabriel Moreno - C
- Emmanuel Rivera - 3B
- Geraldo Perdomo - SS
Merrill Kelly - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:10pm ET
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WEPN 1050
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