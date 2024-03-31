Mets vs. Brewers: Lineups, broadcast info, and open thread, 3/31/24

Mets lineup
- Brandon Nimmo - LF
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Jeff McNeil - 2B
- Starling Marte - RF
- Francisco Alvarez - DH
- Brett Baty - 3B
- Tyrone Taylor - CF
- Omar Narváez - C
SP: Tylor Megill
Brewers lineup
- Sal Frelick - CF
- William Contreras - C
- Christian Yelich - LF
- Willy Adames - SS
- Oliver Dunn - DH
- Rhys Hoskins - 1B
- Joey Ortiz - 3B
- Brice Turang - 2B
- Jackson Chourio - RF
SP: Colin Rea
Broadcast info
First pitch: 1:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WINS 92.3 FM HD2
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