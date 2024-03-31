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Mets vs. Brewers: Lineups, broadcast info, and open thread, 3/31/24

The Mets attempt to win their first game of the season while avoiding a sweep at the hands of the Brewers.

By Chris McShane
/ new
New York Mets Photo Day Photo by Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - LF
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Pete Alonso - 1B
  4. Jeff McNeil - 2B
  5. Starling Marte - RF
  6. Francisco Alvarez - DH
  7. Brett Baty - 3B
  8. Tyrone Taylor - CF
  9. Omar Narváez - C

SP: Tylor Megill

Brewers lineup

  1. Sal Frelick - CF
  2. William Contreras - C
  3. Christian Yelich - LF
  4. Willy Adames - SS
  5. Oliver Dunn - DH
  6. Rhys Hoskins - 1B
  7. Joey Ortiz - 3B
  8. Brice Turang - 2B
  9. Jackson Chourio - RF

SP: Colin Rea

Broadcast info

First pitch: 1:40 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WINS 92.3 FM HD2

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