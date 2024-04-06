Mets vs. Reds: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/6/24

Mets lineup
- Brandon Nimmo - DH
- Francisco Lindor - SS
- Pete Alonso - 1B
- Brett Baty - 3B
- Starling Marte - RF
- Tyrone Taylor - LF
- Jeff McNeil - 2B
- Harrison Bader - CF
- Omar Narváez - C
Luis Severino - RHP
Reds lineup
- Jonathan India - 2B
- Will Benson - CF
- Christian Encarnacion-Strand - 1B
- Jeimer Candelario - 3B
- Jake Fraley - RF
- Elly De La Cruz - SS
- Spencer Steer - LF
- Nick Martini - DH
- Tyler Stephenson - C
Nick Martinez - RHP
Broadcast info
First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WINS 92.3 FM HD2
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