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Mets vs. Reds: Lineups, broadcast info, and open thread, 4/6/24

Luis Severino looks to bounce back in his second start of the season.

By Allison McCague
/ new
MLB: New York Mets at Cincinnati Reds Katie Stratman-USA TODAY Sports

Mets lineup

  1. Brandon Nimmo - DH
  2. Francisco Lindor - SS
  3. Pete Alonso - 1B
  4. Brett Baty - 3B
  5. Starling Marte - RF
  6. Tyrone Taylor - LF
  7. Jeff McNeil - 2B
  8. Harrison Bader - CF
  9. Omar Narváez - C

Luis Severino - RHP

Reds lineup

  1. Jonathan India - 2B
  2. Will Benson - CF
  3. Christian Encarnacion-Strand - 1B
  4. Jeimer Candelario - 3B
  5. Jake Fraley - RF
  6. Elly De La Cruz - SS
  7. Spencer Steer - LF
  8. Nick Martini - DH
  9. Tyler Stephenson - C

Nick Martinez - RHP

Broadcast info

First pitch: 4:10 PM EDT
TV: SNY
Radio: WCBS 880, WINS 92.3 FM HD2

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